Украинцы попали в ДТП в Польше – водитель погиб

Вечером вторника, 30 июля, на автомагистрали А2 в Польше возле Познани произошло кровавое ДТП. О нем пишут местные СМИ.

Сообщается, что тут в аварию попал микроавтобус с украинцами.

Автомобиль, ехавший в сторону Варшавы, протаранил грузовик.

В салоне находились граждане Украины и поляк.

Увы, жертвой инцидента стал 62-летний водитель-украинец, который погиб на месте

Добавляется, что все семь пассажиров, находившихся в микроавтобусе, были доставлены в больницу.

Ранее мы писали, что в Польше разбился украинский автобус.