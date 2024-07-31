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Новости > На Хмельнитчине разоблачен «реабцентр», в котором силой удерживали почти полсотни человек

На Хмельнитчине разоблачен «реабцентр», в котором силой удерживали почти полсотни человек

Агата Кловская
31.07.24 16:53
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На Хмельнитчине разоблачен «реабцентр», в котором силой удерживали почти полсотни человек

В Хмельницкой области разоблачен псевдореабилитационный центр, в котором незаконно содержали людей. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Четверым задержанным сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении людей, совершенных организованной группой.

«Установлено, что житель Львова основал на территории Хмельницкой области псевдореабилитационный центр по оказанию помощи лицам с разного рода зависимостями. Вместе с тремя сообщниками он арендовал жилой дом с земельным участком. „Клиентов“ подыскивали в интернете или среди знакомых. Также распространяли объявления о оказание помощи в преодолении пагубной зависимости и лечении ПТСР», — говорится в сообщении.

Сообщается, что стоимость «услуг» составляла в среднем 20 тыс. грн в месяц, «лечение» оплачивали близкие родственники клиентов.

«Среди „пациентов“ были военнослужащие ВСУ, имевшие посттравматические стрессовые расстройства. Они, находясь в отпуске, по настоянию родных обращались за помощью. Тех, кто не соглашался ехать в реабилитационное учреждение добровольно, вывозили силой», — сообщают в прокуратуре.

На самом деле, потерпевшие не получали лечения и не могли по собственной воле покинуть заведение: их держали под охраной, документы и телефоны забирали.

Среди 44 незаконно удерживаемых в заведении находились и трое несовершеннолетних.

Всех фигурантов содержат под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Днепре задержали банду, держащую в рабстве полсотни человек.

Тэги: общество, Хмельницкая область, рабство, реабилитационный центр

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