Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минздраве опровергли фейк о лихорадке Денге в Украине

В Минздраве опровергли фейк о лихорадке Денге в Украине

Агата Кловская
30.07.24 15:17
128
В Минздраве опровергли фейк о лихорадке Денге в Украине

Министерство здравоохранения опровергло информацию о распространении лихорадки Денге в Украине. Об этом заявила пресс-служба Минздрава во вторник, 30 июля.

«В сети распространяют ложную информацию о распространении лихорадки Денге в Украине. Фактчекеры VoxCheck разобрали фейк, распространяемый российской пропагандой в Telegram-каналах. Как оказалось, они исказили слова украинского врача-инфекциониста, которая в личном блоге рассказала о симптомах лихорадки Денге. Министерство здравоохранения призывает украинцев быть осмотрительными и проверять информацию на официальных ресурсах Минздрава», — говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Денге, ранее типичная для регионов Африки и Азии, сейчас распространяется и на другие территории.

В настоящее время это заболевание является эндемичным (постоянно существующим на этой территории — ред.) в более чем 100 странах — в регионах Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанского региона. По состоянию на июнь 2024 года ВОЗ сообщила о более чем 10 млн случаев с начала года. Украины среди этих стран нет.

В материковой Европе в 2024 году зарегистрировали случаи завоза вируса, но до сих пор не сообщалось о местных случаях. Лихорадка Денге наблюдается только у тех пациентов, которые ранее путешествовали в эндемические или эпидемиологические районы.

Лихорадка Денге — острая инфекционная болезнь. Инкубационный период длится 3-15 дней. Заболевание обычно начинается внезапно: появляются озноб, головная боль, сильная боль в спине, крестце, позвоночнике, суставах (особенно коленных). Температура тела быстро увеличивается до 39-40°C.

Основной угрозой распространения лихорадки Денге в Европе являются комары «тигровые комары» (aedes albopictus). В Украине такие насекомые распространены на территории временно оккупированного Крыма. Северная граница их распространения — в Венгрии, вблизи с украинским Закарпатьем. Однако причин для объявления Украины эндемическим регионом нет.

Министерство здравоохранения не сообщало об угрозе распространения лихорадки Денге в Украине. В Украине могут фиксировать единичные «ввезенные» случаи — это не является свидетельством массового распространения вируса или эпидемиологической угрозы, подчеркнули в Минздраве.

Напомним, в ВОЗ предупредили о риске рекордной заболеваемости лихорадкой Денге, которую переносят комары.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, лихорадка денге

Комментарии

Статьи

23.07.24 22:29

Большая война на Ближнем Востоке неизбежна

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.07.24 16:55

Ученые рассказали об удивительной пользе оливкового масла

30.07.24 16:27

Трамп намекнул, что Харрис – сумасшедшая. И вызвал ее на дебаты

30.07.24 16:16

В ЕС отреагировали на решение Венгрии упростить въезд для россиян

30.07.24 15:48

Китайцы выяснили о беременность кое-что удивительное

30.07.24 15:34

Украинцев предупредили о возможных задержках при пересечении границы

30.07.24 15:07

Похолодание в Украине продолжается – прогноз синоптиков на ближайшие дни

30.07.24 14:42

Стало известно о вреде холодного душа

30.07.24 14:33

Макрон предостерег президента Ирана от помощи России в войне против Украины

30.07.24 14:08

Российские чиновники «усыновляют» похищенных украинских детей, — омбудсмен

30.07.24 15:34

Украинцев предупредили о возможных задержках при пересечении границы

30.07.24 11:55

В США назвали пять основных компонентов для экономического восстановления Украины

30.07.24 09:47

Сегодняшний день должен пройти без отключений электричества

29.07.24 15:36

Десятки ученых призвали НАТО пригласить Украину в Альянс

29.07.24 12:12

В Киеве и ряде областей света сегодня будет еще больше

29.07.24 11:46

В ВСУ сообщили о потерях россиян за неделю

29.07.24 10:50

В результате войны в Украине погибли 564 ребенка

29.07.24 10:18

ТЦК могут мобилизовать мужчин до 25 лет

29.07.24 09:23

Стало известно, как в Украине будут выключать свет 29 июля

26.07.24 15:52

В Польше сделали новое заявление о возвращении военнообязанных в Украину

24.07.24 12:10

Раскрыт забавный секрет кошек

24.07.24 00:05

Трамп рассказал, зачем ему понадобился Вэнс

24.07.24 13:51

Командующий армией Британии призывает готовиться к войне через три года

23.07.24 22:57

Вивиан Дженна Уилсон: Илон Маск «похоронил» своего сына Ксавье

26.07.24 17:48

Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ

24.07.24 15:18

Света в Украине станет еще больше

24.07.24 16:32

Австралийцы поведали об опасности безалкогольных вина и пива

25.07.24 00:01

Накануне Олимпиады в Париже зафиксирована вспышка коронавируса

24.07.24 15:54

Стало известно о жутком вреде алкоголя для подростков

26.07.24 14:43

Канадцы разгадали еще одну космическую тайну

Фото и Видео
У берегов Черноморска заметили... пингвина
У берегов Черноморска заметили... пингвина
У берегов Черноморска заметили... пингвина
У берегов Черноморска заметили... пингвина
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
Эпичная мусорная атака КНДР на Сеул попала на видео
Эпичная мусорная атака КНДР на Сеул попала на видео
Появилось видео с места крушения самолета в Непале – погибли десятки людей
Появилось видео с места крушения самолета в Непале – погибли десятки людей
Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский
Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Появилось видео эпичного лесного пожара в России
Появилось видео эпичного лесного пожара в России
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.