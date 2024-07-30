В Минздраве опровергли фейк о лихорадке Денге в Украине

Министерство здравоохранения опровергло информацию о распространении лихорадки Денге в Украине. Об этом заявила пресс-служба Минздрава во вторник, 30 июля.

«В сети распространяют ложную информацию о распространении лихорадки Денге в Украине. Фактчекеры VoxCheck разобрали фейк, распространяемый российской пропагандой в Telegram-каналах. Как оказалось, они исказили слова украинского врача-инфекциониста, которая в личном блоге рассказала о симптомах лихорадки Денге. Министерство здравоохранения призывает украинцев быть осмотрительными и проверять информацию на официальных ресурсах Минздрава», — говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Денге, ранее типичная для регионов Африки и Азии, сейчас распространяется и на другие территории.

В настоящее время это заболевание является эндемичным (постоянно существующим на этой территории — ред.) в более чем 100 странах — в регионах Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанского региона. По состоянию на июнь 2024 года ВОЗ сообщила о более чем 10 млн случаев с начала года. Украины среди этих стран нет.

В материковой Европе в 2024 году зарегистрировали случаи завоза вируса, но до сих пор не сообщалось о местных случаях. Лихорадка Денге наблюдается только у тех пациентов, которые ранее путешествовали в эндемические или эпидемиологические районы.

Лихорадка Денге — острая инфекционная болезнь. Инкубационный период длится 3-15 дней. Заболевание обычно начинается внезапно: появляются озноб, головная боль, сильная боль в спине, крестце, позвоночнике, суставах (особенно коленных). Температура тела быстро увеличивается до 39-40°C.

Основной угрозой распространения лихорадки Денге в Европе являются комары «тигровые комары» (aedes albopictus). В Украине такие насекомые распространены на территории временно оккупированного Крыма. Северная граница их распространения — в Венгрии, вблизи с украинским Закарпатьем. Однако причин для объявления Украины эндемическим регионом нет.

Министерство здравоохранения не сообщало об угрозе распространения лихорадки Денге в Украине. В Украине могут фиксировать единичные «ввезенные» случаи — это не является свидетельством массового распространения вируса или эпидемиологической угрозы, подчеркнули в Минздраве.

Напомним, в ВОЗ предупредили о риске рекордной заболеваемости лихорадкой Денге, которую переносят комары.