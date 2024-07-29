В результате войны в Украине погибли 564 ребенка

Более 2051 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По состоянию на утро 28 июля по официальной информации ювенальных прокуроров 564 ребенка погибли и более 1487 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в областях: Донецкой — 567, Харьковской — 407, Днепропетровской — 161, Херсонской — 159, Киевской — 131, Запорожской — 123.

В частности, 27 июля в результате вражеских обстрелов г. Глухов Шосткинского района Сумской области погиб 14-летний парень. Еще шесть ребят в возрасте от 12 до 16 лет получили ранения.

В то время как 27 июля во время обстрела г. Миргород Донецкой области ранения получила 13-летняя девочка.

Также утром 28 июля в результате обстрела войсками РФ пгт Комашаны Херсонской области получили ранения трое детей: девочка 10 лет и два парня — 15 и 17 лет.

Напомним, Россия планирует летом усилить депортацию украинских детей.