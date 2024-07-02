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Новости > Пентагон следит, не отправит ли КНДР свои войска в Украину

Пентагон следит, не отправит ли КНДР свои войска в Украину

Александр Панько
02.07.24 16:16
109
Пентагон следит, не отправит ли КНДР свои войска в Украину

В Министерстве обороны США пока не видят подтверждений, что Северная Корея отправила свои инженерные войска в поддержку вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

«У меня нет ничего на этот счет», — сказала она.

В то же время, Сингх подчеркнула, что в США осознают позицию КНДР относительно войны России против Украины.

«Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия России в Украине, оказывая ей разную военную поддержку, но у меня нет никакой информации о конкретных войсках, которые сейчас направляются в Россию», — отметила заместитель представителя Пентагона.

Ранее южнокорейские СМИ заявили, что Северная Корея в рамках соглашения с Россией об «автоматической военной помощи» отправит свои инженерные войска на временно оккупированные территории Донецкой области Украины. Отмечалось, что они могут прибыть в Украину уже в июле.

Напомним, представитель Министерства обороны США Пэт Райдер отреагировал на потенциальную возможность отправки солдат КНДР в Украину на помощь российскому оккупационному контингенту по просьбе Кремля.

Тэги: Украина, Россия, КНДР, войска, Пентагон

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