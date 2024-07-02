Демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом в президенты 21 июля, — СМИ

Демократы планируют досрочно выдвинуть кандидатуру 81-летнего Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии перед основным съездом Чикаго, который начнется 19 августа.

«Демократы планировали выдвинуть Байдена на съезд, чтобы обеспечить его присутствие в избирательных бюллетенях в Огайо, где 7 августа истекает срок регистрации кандидатов», — объясняет издание.

Кроме того, таким образом, они хотят прекратить разговоры о возможной замене Байдена.

Как указывает издание, 15-18 июля в Милуоки пройдет съезд Республиканской партии, где, как ожидается, на пост кандидата объявят Дональда Трампа.

Напомним, семья Байдена убедила президента продолжить участие в выборах.