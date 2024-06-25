Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Минобразования изменило правила поступления в аспирантуру

Минобразования изменило правила поступления в аспирантуру

Агата Кловская
25.06.24 11:21
154
Минобразования изменило правила поступления в аспирантуру

Министерство образования и науки изменяет правила поступления. С началом войны возник ажиотаж на поступление в аспирантуру, потому что обучение на этой форме дает отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой в Facebook в понедельник, 24 июня.

«Тяга к знаниям — это прекрасно. Фиктивное обучение — нет. Поэтому меняем правила поступления на аспирантуру в 2024-м. ЕВЭ (Единый вступительный экзамен) остается. Проходной балл в части ТОУК (Тест на общую учебную компетентность) — 160. И эта часть обязательна для поступления в аспирантуру. Иностранный язык становится обязательным для поступления в магистратуру, но необязательным для поступления в аспирантуру», — написал министр.

По его словам, вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, что не дает права на отсрочку.

«Акцент — на качестве образования, поэтому приоритизируем дневную форму. И для того чтобы не урезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете — с 3 200 до 7 000», — отметил Лисовой.

До начала полномасштабной войны ежегодно в аспирантуру (и на бюджет, и на контракт) поступали 7000-8000 человек на основании экзаменов непосредственно в вузах и научных учреждениях. В этом году МОН ввело обязательный тест для поступления в аспирантуру — ЕВЭ. Его также сдают и будущие магистры.

В 2024 году для сдачи ЕВЭ зарегистрировались 246 189 человек, 79% из них — это мужчины, среди которых почти половина (91 561) претендует на поступление в аспирантуру.

«Рекорд всех рекордов. Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды наука в Украине стала такой популярной. По-настоящему. И мы делаем шаги в этом направлении. Однако сейчас такие цифры выглядят скорее как аномалия. Аномалия, которая вредит качеству образования, экономике (фиктивное обучение создает новые схемы и миллионы долларов в тени), а самое главное — национальной безопасности», — заявил Лисовой.

Министр добавил, что «нельзя жить в мире двойных стандартов, где одни защищают свободу, правду, достоинство и справедливость, а другие поступают наоборот, и еще учат детей первых».

Напомним, в Украине списки отчисленных студентов будут передавать... в ТЦК.

Тэги: студенты, Министерство образования и науки, аспирантура

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Потусторонний мир существует: ученые доказали
23.06.24 21:50

Потусторонний мир существует: ученые доказали

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.06.24 13:17

В Резерв+ запустят автоматическое предоставление отсрочки

25.06.24 12:44

Китай будет искать решение «кризиса в Украине» в индивидуальном порядке, — Си Цзиньпин

25.06.24 12:24

Украинцы больше не будут обучаться на F-16 в Дании

25.06.24 11:45

Apple хочет выпустить весьма необычный iPhone

25.06.24 11:40

Киевлян предупредили о серьезных проблемах со светом в ближайшие 6-8 недель

25.06.24 11:28

В «Дії» появятся новые цифровые документы

25.06.24 11:25

«Укрэнерго» увеличило объем ограничений на вторую половину дня

25.06.24 10:31

В США рассказали, каким видят путь Украины в НАТО

25.06.24 10:18

Трамп может прекратить военную помощь Украине в случае победы на выборах. Названо условие

25.06.24 13:17

В Резерв+ запустят автоматическое предоставление отсрочки

25.06.24 11:40

Киевлян предупредили о серьезных проблемах со светом в ближайшие 6-8 недель

25.06.24 11:25

«Укрэнерго» увеличило объем ограничений на вторую половину дня

25.06.24 10:11

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля

25.06.24 09:40

ГБР сообщило подозрение нардепу Николаю Тищенко

25.06.24 09:32

В «Укрэнерго» рассказали, как сегодня будут действовать графики отключения света

25.06.24 08:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 536 840 солдат

24.06.24 16:30

Совет ЕС принял очередной пакет санкций против РФ

24.06.24 16:11

В Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы

24.06.24 16:03

В Минреинтеграции рассказали, как можно выехать из оккупации

19.06.24 04:46

Китайцы создали нейрость, которая может командовать военными

19.06.24 15:18

F-16 от США будут размещены на территории Украины, — Белый дом

20.06.24 16:16

США намерены приостановить выполнение всех заказов на Patriot ради поставок Украине, — FT

19.06.24 10:02

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 529 750 солдат

20.06.24 02:32

Названы диеты, которые снижают уровень сахара в крови

19.06.24 12:56

Влияние закона о мобилизации в перспективе может привести к обсуждению демобилизации, — Генштаб

19.06.24 00:02

Найден необычный способ предсказать инфаркт и инсульт

19.06.24 02:58

Американцы поведали о небывалой пользе белковой диеты

20.06.24 16:45

Австралийцы поведали об опасности громкого храпа

20.06.24 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 530 920 солдат

Фото и Видео
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
Милый дом 3 (2024): дата выхода продолжения ужастика уже известна
Милый дом 3 (2024): дата выхода продолжения ужастика уже известна
Улыбка 2 (2024): дата выхода и трейлер сиквела популярного хоррора
Улыбка 2 (2024): дата выхода и трейлер сиквела популярного хоррора
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.