Минобразования изменило правила поступления в аспирантуру

Министерство образования и науки изменяет правила поступления. С началом войны возник ажиотаж на поступление в аспирантуру, потому что обучение на этой форме дает отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой в Facebook в понедельник, 24 июня.

«Тяга к знаниям — это прекрасно. Фиктивное обучение — нет. Поэтому меняем правила поступления на аспирантуру в 2024-м. ЕВЭ (Единый вступительный экзамен) остается. Проходной балл в части ТОУК (Тест на общую учебную компетентность) — 160. И эта часть обязательна для поступления в аспирантуру. Иностранный язык становится обязательным для поступления в магистратуру, но необязательным для поступления в аспирантуру», — написал министр.

По его словам, вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, что не дает права на отсрочку.

«Акцент — на качестве образования, поэтому приоритизируем дневную форму. И для того чтобы не урезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете — с 3 200 до 7 000», — отметил Лисовой.

До начала полномасштабной войны ежегодно в аспирантуру (и на бюджет, и на контракт) поступали 7000-8000 человек на основании экзаменов непосредственно в вузах и научных учреждениях. В этом году МОН ввело обязательный тест для поступления в аспирантуру — ЕВЭ. Его также сдают и будущие магистры.

В 2024 году для сдачи ЕВЭ зарегистрировались 246 189 человек, 79% из них — это мужчины, среди которых почти половина (91 561) претендует на поступление в аспирантуру.

«Рекорд всех рекордов. Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды наука в Украине стала такой популярной. По-настоящему. И мы делаем шаги в этом направлении. Однако сейчас такие цифры выглядят скорее как аномалия. Аномалия, которая вредит качеству образования, экономике (фиктивное обучение создает новые схемы и миллионы долларов в тени), а самое главное — национальной безопасности», — заявил Лисовой.

Министр добавил, что «нельзя жить в мире двойных стандартов, где одни защищают свободу, правду, достоинство и справедливость, а другие поступают наоборот, и еще учат детей первых».

Напомним, в Украине списки отчисленных студентов будут передавать... в ТЦК.