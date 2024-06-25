Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина разрабатывает автономный «рой дронов», — СМИ

Украина разрабатывает автономный «рой дронов», — СМИ

Александр Панько
24.06.24 16:14
208
Украина разрабатывает автономный «рой дронов», — СМИ

Украинские разработчики создают беспилотники, которые могут во время боя разговаривать друг с другом и сражаться роем, как команда. Об этом заявил один из киевских разработчиков БПЛА Сергей Крупиенко в комментарии The Times.

Вскоре его компания выпустит на передовую новую ранее невиданную разработку — искусственно созданный «рой» из семи дронов, способных взаимодействовать друг с другом и взрывать танки, а также шпионить за противником. Такие работы смогут общаться друг с другом, принимать решение о том, кто из них атакует, кто собирает информацию — и они будут делать это быстрее, чем любой человек.

Заместитель министра цифровой трансформации Алексея Борнякова в «войне беспилотников» он видит будущее и подтвердил, что Украина тестирует технологию «роя», по крайней мере, еще с одной компанией, кроме компании Куприенко. Но Украина не позволит машинам-убийцам стать «полностью автономными», поскольку «человек должен подтвердить цель». Однако «технически они (беспилотники) могут делать это сами».

БпЛА смогут «стрелять на поражение» в четко определенной зоне, где присутствует только враг.

«Американский эксперт Singer считает, что Украина, возможно, уже позволила ИИ уничтожать цели без вмешательства человека. Он ссылается на использование новейшей американской системы беспилотников, которая может идентифицировать вражеские машины даже если они замаскированы, и передавать их координаты другим беспилотникам, которые автоматически запускаются для их уничтожения», — отмечает издание.

Напомним, Украина применяет «умные» дроны для атак на энергетическую отрасль России.

Тэги: Украина, дроны

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Потусторонний мир существует: ученые доказали
23.06.24 21:50

Потусторонний мир существует: ученые доказали

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.06.24 01:20

Ученые научились вычислять психов по компьютерным играм

25.06.24 00:05

Американцы выявили еще одну опасность социальных сетей

24.06.24 23:53

Синоптики рассказали, даст ли погода украинцам повод для радости в ближайшие дни

24.06.24 16:48

В Минздраве назвали симптомы холеры и гепатита и дали советы, как уберечься от инфицирования

24.06.24 16:44

Матч Евро-2024 с Бельгией рассудит фартовый для Украины арбитр

24.06.24 16:43

Сырский рассказал, что поможет снизить потери

24.06.24 16:30

Совет ЕС принял очередной пакет санкций против РФ

24.06.24 16:25

СБУ «научила» Sea Baby минировать морские пути. Поражены уже четыре вражеских корабля, — WSJ

24.06.24 16:17

В Украине списки отчисленных студентов будут передавать... в ТЦК

24.06.24 16:30

Совет ЕС принял очередной пакет санкций против РФ

24.06.24 16:11

В Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы

24.06.24 16:03

В Минреинтеграции рассказали, как можно выехать из оккупации

24.06.24 15:20

Энергетики увеличили объем отключений в Украине

24.06.24 13:06

Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО

24.06.24 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 535 660 солдат

21.06.24 18:03

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024

21.06.24 13:18

США вне очереди передадут Украине ракеты для ПВО. Первые поставки будут уже летом

21.06.24 10:34

Путин сделал заявление о выводе войск с территории Украины

21.06.24 10:24

Стало известно, как будут действовать графики отключения света 21 июня

19.06.24 04:46

Китайцы создали нейрость, которая может командовать военными

18.06.24 12:56

Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno

19.06.24 15:18

F-16 от США будут размещены на территории Украины, — Белый дом

18.06.24 03:14

Стало известно, почему тренироваться лучше на свежем воздухе

18.06.24 10:00

В одной из гостиниц Киева произошло массовое отравление детей

18.06.24 07:09

Секрет долголетия: ученые советуют есть мелкую рыбу целиком

18.06.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 528 620 солдат

20.06.24 16:16

США намерены приостановить выполнение всех заказов на Patriot ради поставок Украине, — FT

18.06.24 06:40

Придуман новый способ, как вывести человека из комы

18.06.24 04:30

Ученые узнали об алкоголе кое-что неоднозначное

Фото и Видео
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
Милый дом 3 (2024): дата выхода продолжения ужастика уже известна
Милый дом 3 (2024): дата выхода продолжения ужастика уже известна
Улыбка 2 (2024): дата выхода и трейлер сиквела популярного хоррора
Улыбка 2 (2024): дата выхода и трейлер сиквела популярного хоррора
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.