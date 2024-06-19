Американцы поведали о небывалой пользе белковой диеты

Эксперты из университета Иллинойса в США поведали о небывалой пользе белковой диеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что непереваренный белок из пищи может ферментироваться в кишечнике, производя полезные побочные продукты, такие как короткоцепочечные жирные кислоты, которые способствуют нормализации аппетита и лучшему усвоению витаминов у мышей.

Во время опыта, который длился шестнадцать недель, специалисты сначала в течение двух недель кормили животных стандартным углеводным кормом.

После этого их разделили на три группы для потребления новых кормов, в состав которых входили виды белка, содержащиеся в мясе, птице и морепродуктах.

Указывается, что четвертая (контрольная) группа продолжала кушать корм с высоким содержанием углеводов.

Американцы каждый день фиксировали вес и процент жира в организме грызунов, а также анализировали образцы их кала для отслеживания изменений в составе кишечного микробиома животных.

Оказалось, что животные, придерживающиеся белковой диеты, сбросили большее количество веса и жира по сравнению с контрольной группой.

Сообщается, что наиболее эффективными для похудения оказались аминокислоты с разветвленной цепью – тип белка, содержащийся в курице, говядине, индейке, лососе, тунце, креветках и молоке.

Кроме этого исследователи обнаружили механизм, ответственный за снижение аппетита на белковой диете.

Выяснилось, что непереваренный белок ферментируется кишечными бактериями и производит полезные побочные продукты, такие как короткоцепочечные жирные кислоты, которые повышали усвояемость поступающих с пищей витаминов и помогали мышам не переедать.

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