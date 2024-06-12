Названа диета, существенно снижающая риск преждевременной смерти

Эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана в США поведали о том, как снизить риск преждевременной смерти с помощью правильного питания. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что диета на основе минимально обработанной растительной пищи с небольшим количеством продуктов животного происхождения в рационе уменьшает такую вероятность сразу на 30%.

Данный вид питания получил название Диета планетарного здоровья (The Planetary Health Diet).

Указывается, что она предписывает ограничение доли рафинированных злаков, продуктов высокой степени переработки (фастфуда, шоколада, мороженого), добавленного сахара и красного мяса в рационе.

Уверяется, что соблюдение такой диеты способствует сохранению окружающей среды путем предотвращения избыточного пищевого потребления, что в перспективе дает возможность сократить выбросы парниковых газов из-за отсутствия необходимости постоянно производить определенные продукты питания в промышленных условиях.

Информируется, что диета базируется на употребление минимально обработанных растительных продуктов, то есть фруктов, овощей, орехов, злаков, сухофруктов.

В то же время уточняется, что мясо и молочные продукты в умеренных количествах допускаются.

Исследование с участием более двухсот тысяч людей продемонстрировал, что качественное соблюдение всех рекомендаций, предписываемых такой диетой, может снизить риск преждевременного летального исхода на треть. Такой вид питания помогает предотвратить развитие многих опасных для жизни состояний, в числе которых рак, болезни сердца и легких, а также нейродегенеративные заболевания.

Ранее итальянцы озвучили интересную диету.