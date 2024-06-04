Британский кардиолог рассказала об уникальной пользе средиземноморской диеты для женщин

Популярный кардиолог из Великобритании Самия Мора поведала об уникальной пользе средиземноморской диеты для женщин. Стало известно, в чем же суть.

По словам эксперта, такое питание является идеальным для женского долголетия.

Было сказано, что женщинам, которые хотят долго жить, необходимо есть много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы.

Подобный вид питания специалист назвала оптимальным для поддержания здоровья.

Она отметила, что такая диета снижает риск преждевременного ухода из жизни.

Так, уточняется, что ученые выяснили это в ходе двадцатипятилетних исследований с участием более чем 23 тысяч здоровых женщин старше 45 лет.

Оказалось, что у тех, кто максимально следовал обозначенной схеме питания, риск преждевременного ухода из жизни снижался примерно на 23%, даже с учетом веса, роста, наличия вредных привычек, среди которых и употребление алкоголя.

Ранее ученые назвали эффективную диету для похудения.