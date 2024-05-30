В Офисе президента отказались от идеи «экономического бронирования», — источник

В Офисе президента Украины отказались от идеи так называемого «экономического бронирования» от мобилизации. Ожидаемое повышение налогов в некоторой степени повлияло на то, что эта идея не будет реализована. Об этом «РБК-Украина» сообщил источник в ОП.

Собеседник издания отметил, что отказаться от такой идеи было решено из-за того, что Генштаб опасается, что «экономическое бронирование» не решит проблему с нехваткой кадров, будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и лишь вызовет негативную реакцию в армии.

«Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 млрд долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему», — сказал собеседник в ОП.

В Генштабе отказались комментировать изданию свою позицию по «экономическому бронированию», сославшись на то, что этот вопрос не в его компетенции.

Глава финансового комитета Рады Данило Гетманцев считает, что вопросы бронирования и повышения налогов вообще не связаны.

«Повышение налогов будет в любом случае — другого источника нет», — сказал он в комментарии изданию.

Сейчас в Раде еще предлагают варианты «экономического бронирования», но шансов их принять довольно мало. Глава ВР Руслан Стефанчук скептически относится к вопросу об «экономическом бронировании» от мобилизации, ведь, по его словам, такое бронирование не сработало ни в одной стране мира.

Напомним, в «Дії» запустят функцию электронного бронирования.