В Минздраве рассказали, у скольких людей в Украине диагноз ПТСР

В электронной системе здравоохранения за 2023 год было зарегистрировано 23 тысячи человек с посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

По его словам, ПТСР лечится, однако этот процесс нелегкий. Поэтому при появлении определенных симптомов необходимо обратиться к психологу или к семейному врачу, чтобы не возникли осложнения.

Ляшко подчеркнул, что лечить посттравматическое стрессовое расстройство гораздо дольше и труднее, чем профилактировать.

«Мы в поисках инновационных методов лечения, и мы в Украине открыты для проведения клинических исследований. Сейчас на базе нашего центра Лесная поляна в Пуще Водице начинаем более подробно изучать психоделическую терапию и готовы делать клиническую базу для того, чтобы это учить. Поэтому нужно в этом направлении двигаться», — отметил министр.

Напомним, в Минздраве назвали число умерших от гриппа, COVID-19 и ОРВИ за эпидсезон.