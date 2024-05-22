Омбудсмен рассказал, будут ли прилетать повестки в приложении «Резерв+»

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что электронные повестки не будут поступать в мобильное приложение «Резерв+».

«Сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись — повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше», — отметил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, омбудсман рассказал, что военнообязанный, который обновит военно-учетные данные через приложение:

— не станет «уклонистом»;

— не должен будет проходить ВВК до отдельного решения ТЦК;

— сможет получить выписку из реестра «Оберіг» и информацию, которая есть в органах государственной власти;

— не будет тратить время в очередях в ТЦК;

— избежит штрафов до 51 тысяч грн;

— сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты;

— будет проходить быструю проверку данных в случае остановки на улице — вместо принудительной поездки в ТЦК.

Также Лубинец напомнил, что военнообязанные имеют три способа обновления своих данных, а именно:

— ТЦК и СП;

— ЦПАП;

— мобильное приложение «Резерв+».

Напомним, в Раде предлагают «купить» бронь от мобилизации за 20 тысяч в месяц.