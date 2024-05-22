Ученые рассказали, когда могли появиться первые «теплокровные» динозавры

Ученые исследовали более тысячи окаменелостей динозавров и выяснили, что эти животные стали теплокровными около 180 миллионов лет назад. Об этом сообщает ScienceDaily.

Ученые из Университетского колледжа Лондона изучали распространение динозавров в различных климатических условиях на Земле в течение мезозойской эры (эпоха динозавров продолжалась от 230 до 66 миллионов лет назад).

Они пришли к выводу, что две из трех основных групп динозавров — тероподы (такие как T. rex и велоцираптор) и орнитозавры (включая родственников растительноядных стегозавров и трицератопсов) — переселились в более холодный климат в начале Юрского периода, что свидетельствует о том, что в это время у них могла развиться эндотермия (способность к внутренней генерации тепла). В отличие от них, зауроподы, другая основная группа, включающая бронтозавров и диплодоков, держались более теплых районов планеты.

«В это время появилось много новых групп динозавров. Принятие эндотермии, возможно, в результате этого экологического кризиса, могло позволить тероподам и орнитисам процветать в более холодных средах. Это позволяло им быть очень активными в течение длительных периодов, развиваться, быстрее расти и давать больше потомства», — отметил первый автор исследования, доктор Альфио Алессандро Кьяренца.

Соавтор доктор Сара Варела из Университета де Виго в Испании добавила, что оставшиеся в более теплом климате зауроподы, примерно, в это время выросли до гигантских размеров. Это еще одна возможная адаптация из-за давления окружающей среды.

«Их меньшее отношение площади поверхности к объему означало бы, что эти большие существа теряли бы тепло с меньшей скоростью, позволяя им оставаться активными дольше», — пояснила ученая.

В статье исследователи также выяснили, могли ли зауроподы мигрировали в теплый климат, чтобы питаться более богатыми листьями, недоступными в холодных полярных регионах. Однако эти динозавры очень любили тепло, поэтому поселялись даже в засушливом климате, например, в саванне, что подтверждает идею о том, что их ограничение теплым климатом больше связано с более высокой температурой, а затем с более хладнокровной физиологией.

Напомним, ученые узнали о динозаврах кое-что странное.