Под конец рабочей недели в Украине пройдут дожди с грозами

Под конец рабочей недели погода в Украине изменится. Чего ждать от небесной канцелярии, поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в четверг, 23 мая, на Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории нашей страны будет без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 11-16, днем 23-28 тепла, на Закарпатье и в Карпатах плюс 18-23.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 26-28 тепла.

Информируется также о том, что в пятницу, 24 мая, ожидают в основном сухую погоду, лишь днем в западных областях, в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Ночью плюс 11-16, днем 21-26 тепла, в западных областях и южной части Украины прогреется до плюс 29.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 23-25 тепла.

Ранее стало известно, какой будет погода в украинской столице в День Киева.