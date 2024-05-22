«Укрэнерго» уже призывает украинцев готовиться к непростой зиме

Украинцы должны готовиться к тому, что графики отключения света будут применяться не только летом, но и зимой. Ведь в холодное время года потребление электроэнергии растет. Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире «Суспільного».

Он отметил, что украинцы должны на бытовом уровне готовиться к тому, что и летом, и зимой возможны отключения света.

«Могу сказать, что нас ожидает непростая зима. Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодняшний день планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся», — сказал Кудрицкий.

Напомним, в «Укрэнерго» обнародовали свежую информацию об отключениях.