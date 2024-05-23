Разгадан милый секрет собак

Эксперты из университета Мидуистерн в Чикаго (США) разгадали милый секрет собак. Появились данные их отчета.

Во время своей работы специалисты узнали о грустном взгляде питимцев.

Американцы опровергли распространенное мнение о том, что собаки научились выразительно смотреть на хозяев грустными глазами, чтобы получать от них желаемое.

Дело в том, говорят ученые, что эта способность есть и у их диких сородичей, никогда не видевших человека.

Многие до этого думали, что собаки научились копировать мимику людей, чтобы побудить нас заботиться о них.

Исследователи проанализировали особь африканской дикой собаки и нашли у нее те же мимические мышцы, что и у домашних питомцев.

Сообщается, что эти глазные мышцы развились, чтобы помочь африканским диким собакам координировать свои действия и общаться во время охоты в саванне.

Говорится: «Подобно волкам и их домашним собратьям, африканские дикие собаки очень общительны и живут группами по пять-девять особей. Их очень выразительные морды позволяют им подавать тихие визуальные сигналы через травянистую равнину».

Планируется также изучить анатомию морд других диких видов псовых, таких как лисицы и азиатские волки, чтобы увидеть, насколько хорошо развиты глазные мышцы их щенков, что, как предполагается, даст лучшее представление о том, как эти виды общаются и охотятся, и должно помочь исследователям определить, существует ли эта черта у видов, которые одновременно социально и визуально ориентированы.

Ранее ученые научились омолаживать собак.