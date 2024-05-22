Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 496 370 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 22 мая.

Сообщается, что были ликвидированы уже 496 370 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 611 танков, 14 721 боевая бронированная машина, 12 820 артиллерийских систем, 1 077 РСЗО, 812 средств ПВО, 354 самолета, 326 вертолетов, 10 346 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 208 крылатых ракет, 27 кораблей/катеров, одна подлодка, 17 442 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 090 единиц специальной техники.

Ранее Евросоюз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ.