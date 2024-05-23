Датчане научились «приручать» аппетит на уровне мозга

Эксперты из Копенгагенского университета в Дании поведали о том, как контролировать аппетит на уровне мозга. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что был разработан препарат для похудения на основе гормона GLP-1, который улучшает контроль над аппетитом путем воздействия на определенные области головного мозга.

Поясняется, что в рецептуре нового лекарства используется гормон GLP-1 (глюкагоноподобный пептид, вырабатываемый в кишечнике и высвобождающийся в ответ на поступление пищи).

Указывается, что есть немало лекарств, использующих способность GLP-1 подавлять чувство голода и снижать уровень сахара в крови.

Новинка же датчан предполагает применение этого гормона не отдельно, а в комплексе со специальными молекулами, модулирующими нейропластичность мозга.

Информируется, что в состав данного препарата входит в качестве «агента доставки» специальных соединений, блокирующих рецепторный белок (называемый NMDA-рецептором), который играет ключевую роль в долгосрочных изменениях связей в мозге.

Сообщается, что препараты, нацеленные на этот рецептор, могут укреплять или ослаблять определенные нейронные связи.

Специалисты рассказали, с помощью GLP-1 молекул-блокаторов можно воздействовать на области мозга, ответственные за формирование аппетита, тем самым снижая тягу к пище и помогая снижать вес.

Это средство уже протестировали на лабораторных мышах.

Выяснилось, что в некоторых случаях при приеме комбинированного препарата грызуны теряли в два раза больше веса, чем животные, получавшие только GLP-1.

Ожидается, что это средство может послужить мощной альтернативой уже существующим методам терапии ожирения с меньшим количеством побочных эффектов.

В данный момент ученые готовятся к тестированию препарата на людях в ходе клинических испытаний.

Ранее был раскрыт еще один секрет человеческого мозга.