Евросоюз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Twitter.

«Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро», — сообщил он.

Министр добавил, что 90% средств пойдут на военную поддержку.

«Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее агрессивной войной», — заявил Липавский.

Напомним, Германия поддержала план США использовать российские активы для Украины.