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Новости > Владимир Садловский: львовский прокурор избегает ответственности, а его "жертвы" исчезают, - СМИ

Владимир Садловский: львовский прокурор избегает ответственности, а его "жертвы" исчезают, - СМИ

Автор: «Фраза»
15.05.24 17:24
177
Владимир Садловский: львовский прокурор избегает ответственности, а его "жертвы" исчезают, - СМИ

В первой части журналистского расследования СМИ рассказывали, как прокурор Франковской окружной прокуратуры Львова Владимир Садловский занимается рейдерством недвижимости граждан. На этот раз в распоряжении редакции СМИ появились документы и видео, из которых якобы можно сделать выводы, что жертвы афер прокурора Владимира Садловского пропадают без вести или умирают при «странных» обстоятельствах.

Вот что дальше пишет издание «360UA»:

«Владимир Садловский увлекает не предприятия или фирмы – он оставляет ни с чем простых людей. Вместе со своими сообщниками, главным из которых выступает адвокат Роман Манчур, прокурор наработал преступную схему завладения чужими жильем и участками. Журналисты нашего издания насчитали около 10 таких эпизодов во Львовской области. Большинство из них сопровождалось дополнительными отягчающими преступлениями: похищением или даже убийством людей, введением в заблуждение владельцев недвижимости, подделкой документов, фабрикацией сведений, манипуляциями по уголовным делам.

Основа схемы состоит в том, чтобы найти жертву — из социально уязвимых граждан, которая является владельцем квартиры или земли. Дальше — испугать ее ложью о том, что кто-то пытается выбросить ее на улицу из собственного дома и убить. Выманить документы на недвижимость. На их базе сфальсифицировать данные в реестрах. Не дать хода реальным уголовным производствам (если таковые начнутся). Оформить недвижимость жертвы на себя или своего человека, а самой жертвы избавиться.

К этой схеме прокурор Владимир Садловский привлек следователя Ильчишина-Белика, адвоката Романа Манчура и других сообщников. Преступники действуют по следующему алгоритму. После того, как определяется жертва, к ней вроде бы случайно обращается «добродетель»: адвокат или частный детектив Манчур, сообщающий ошеломленному человеку, что якобы на его имущество и жизнь кто-то посягает.

Для этого, например, злоумышленник может подбросить в дверь записку, что «бывший милиционер Манчур Роман Ярославич два года разыскивает Вас, чтобы спасти» и вручить визитку частного детектива (кстати, эта деятельность в Украине запрещена законом).

Жертвы рассказывают, что предотвратить проблему можно, обратившись за помощью к прокурору, при этом адвокат входит в доверие к человеку, становится его представителем или опекуном. Далее к схеме подключается следователь Ильчишин-Белик, регистрирующая в ЕРДР сфабрикованные сведения о якобы совершенном преступлении, а на имущество жертвы налагается арест. В дальнейшем происходит переоформление права собственности на имущество жертвы.

Весь процесс досудебного расследования строится так, чтобы обвинительные акты закрывались без вынесения настоящих приговоров и наказания виновных. Дальше – обманутый собственник или наследник квартиры неожиданно умирает, или исчезает. Имущество регистрируется на Романа Манчура или на подставных лиц.

Ответ на вопрос – эпизод с гражданкой Т. А. Гутенко, у которой было отобрано наследие – квартира во Львове по ул. Японская, 14, кв.4, оставшаяся ей после смерти матери Ларисы Васильевны Гутенко. Владелец наследия львовянка Гутенко исчезла после того, как прокурор Владимир Садловский и адвокат Роман Манчур вывезли его в неизвестном направлении на автомобиле последнего.

На видео-прокурор Садловский и адвокат Манчур вывозят в неизвестном направлении жертву и свидетеля афер с недвижимостью с их участием

На видео четко зафиксировано перемещение Т. А. Гутенко из психбольницы по ул. Кульпарковстка, к неустановленному жилью в сопровождении Романа Манчура и прокурора Владимира Садловского (стоит справа от жертвы, спиной к камере, в дальнейшем при движении видно его лицо). По закону, перемещение больной Т. А. Гутенко из медицинского учреждения никоим образом неправомерно. И его ни при каких обстоятельствах не должен был осуществлять прокурор. Это самоуправство, фактически похищение больной. Где именно находится похищенная Т. А. Гутенко, неизвестно.

Также показателен эпизод еще с одной жертвой прокурора Владимира Садловского, львовянином Романишиным Михаилом Збигневичем, который после жалобы на незаконные действия прокурора «внезапно умер при неустановленных обстоятельствах».

Акт о смерти львовянина Михаила Збигневича и дисциплинарная жалоба на прокурора Садловского за его подписью

Михаил Збигневич, согласно данным акта о смерти, умер при неустановленных обстоятельствах 7 августа 2023 года, после того, как была отправлена дисциплинарная жалоба на неправомерные действия прокурора Владимира Садловского от 15 мая 2023г. Интересно, что избегать ответственности за совершенные преступления против львовян Владимиру Садловскому, по всей видимости, помогают из Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Львовской области, куда, по информации наших источников из Резницкой, Владимир Садловский «занес» 200 тысяч долларов США».

Тэги: Володимир Садлівський, Роман Манчур, Владимир Садловский

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