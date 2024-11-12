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Новости > Капитан «Динамо» не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций

Капитан «Динамо» не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций

Абелардо
12.11.24 16:53
192
Капитан «Динамо» не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский не сможет сыграть за сборную Украины в ближайших матчах Лиги наций с Грузией и Албанией.

Как сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, 31-летний полузащитник пропустит ноябрьский сбор национальной команды из-за повреждения приводящей мышцы.

Ранее Буяльский сам должен был заменить в составе «сине-желтых» травмированного вингера «Жироны» Виктора Цыганкова и получил вызов в сборную, но позже сообщил, что у него также есть повреждение.

Украинская национальная команда в ноябре проведет завершающие матчи группового раунда Лиги наций. Украинцы 16 ноября встретятся с Грузией, а 19 ноября сыграют с Албанией.

Напомним, сборная Украины потеряла звездного игрока, Ребров сделал замену.

Тэги: Лига наций, сборная Украины по футболу, Виталий Буяльский

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