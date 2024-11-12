В ближайшие дни в Украину начнет врываться зима

В ближайшие дни погода в Украине ухудшится. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в среду, 13 ноября, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица, в Закарпатье и в Карпатах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 2 мороза до 3 тепла, в Карпатах минус 5 до 0.

На остальной территории нашей страны ночью будет без осадков, днем в большинстве областей пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 1-6, на юге ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс 4-9.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, днем около плюс 5.

Информируется при этом, что в четверг, 14 ноября, по Украине ожидаются небольшие дожди, кроме южной части страны, с мокрым снегом. Днем на Закарпатье и Прикарпатье будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 1-6, на юге ночью 1-6 тепла, днем плюс 4-9, в Крыму до 12 тепла. В Карпатах пройдет небольшой снег, днем без осадков. Ночью 1-6 мороза, днем около 0.

В украинской столице послезавтра пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, днем плюс 3-5.

Ранее синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в ноябре.