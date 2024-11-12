В Украине растет потребление электричества

В Украине постепенно увеличивается потребление электроэнергии на фоне похолодания. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Потребление демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 12 ноября, по состоянию на 6:30 его уровень был на 4% выше, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник, 11 ноября. Вчера, 11 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,1% больше, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу, 8 ноября», — говорится в сообщении.

Энергетики напоминают, что на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты после российских массированных атак, и просят граждан потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток. Также желательно не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 вечером.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 1598 МВт-час.

В свою очередь Минэнерго сообщает, что в течение суток 11 ноября энергетики возобновили электроснабжение почти 6 тысяч потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

Напомним, в «Укрэнерго» рассказали, вернутся ли зимой плановые отключения света.