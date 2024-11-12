Двое киевлян заблудились в Карпатах, пытаясь незаконно попасть в Румынию

На границе нашли двух киевлян, заблудившихся в Карпатах. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что пограничники отдела Фальков вечером 10 ноября получили информацию от сотрудников ГСЧС о заблудившихся в горах мужчинах. Двое мужчин позвонили по телефону на «горячую линию» и сообщили, что потеряли ориентировку в пограничных и нуждаются в помощи.

Под утро одна из поисковых групп охранников границы натолкнулась на их следы. Обессиленных и замерзших «путешественников» нашли в нескольких километрах от населенного пункта Долишний Шепот Вижницкого района Черновицкой области.

Оказалось, что двое 22-летних жителей Киевской области пытались незаконно попасть в Румынию. Также задержанные рассказали, что по совету своего товарища прибыли в приграничье под видом туристов и не рассчитали свои силы.

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение. Относительно них составлены админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы.

В ГПСУ напомнили, что с начала полномасштабного вторжения на Западном участке госграницы при попытке незаконного пересечения границы погибли более 40 человек.

Напомним, в ГПСУ рассказали, сколько украинцев погибли, штурмуя горы или реки для незаконного выезда.