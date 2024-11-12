Диетолог заявила, что грибы могут спровоцировать преждевременное старение

Российский диетолог Марият Мухина поведала, какие продукты могут спровоцировать преждевременное старение. Среди них – выращенные в загрязненных районах или неправильно заготовленные грибы и сахар.

По ее словам, все дело в том, что грибы способны впитывать в себя и накапливать токсины, поэтому рекомендуется делать выбор в пользу шампиньонов из магазина.

Добавляется, что сахар вредит мозгу и раньше времени приводит к старению.

К опасному разряду эксперт также отнесла жареные продукты и алкоголь, безопасной дозы которого для здоровья нет.

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