Телеграмм-каналы пишут о бегстве эксголовы "Укрэнерго" Кудрицкого из Украины

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уехал из Украины. И вероятно, что это может быть связано с намерениями НАБУ вручить ему сообщение о подозрении, информируют сразу несколько телеграмм-каналов, в частности, «Инсайдер UA».

Так сообщается, что 26 октября бывший глава государственной компании пересек границу с Польшей и в тот же день сел на рейс в аэропорту Варшавы.

По имеющимся данным, внештатный отъезд Кудрицкого может быть связан с работой НАБУ из-за кражи из «Укрэнерго» 1,4 млрд грн в первые месяцы войны», — говорится в сообщении.

Дело о 1,4 млрд грн касается того факта, что при Кудрицком «Укрэнерго» осуществляло отпуск электроэнергии компании, находившейся в дефолтном состоянии, что запрещено правилами рынка. Речь о ООО «Юнайтед Энерджи».

Указанное производство расследуют детективы НАБУ.