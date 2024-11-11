Евросоюз предоставил Украине почти 1 млн снарядов

Евросоюз приближается к выполнению обещания по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов в год. Поставки почти достигли этой отметки. Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в интервью «Европейской правде».

«Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов и очень скоро передадим 1 млн снарядов», — заявил он.

Боррель признал, что, несмотря на то, что изначально было запланировано достичь этой цели к весне, ЕС столкнулся с определенными вызовами.

«Я знаю, что мы брали обязательство достичь этого уровня до весны — и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились», — подчеркнул дипломат.

По словам Борреля, помимо основного снабжения, Украина также получила много боеприпасов по двусторонним соглашениям с отдельными странами-членами ЕС, а также упомянул об инициативе Чехии.

«В общей сложности до конца года мы поставим в Украину более 1,5 млн боеприпасов», — заверил он.

Что касается планов на следующий год, Боррель считает, что ЕС готов поддерживать Украину стабильными поставками.

«Как выйдем на крейсерскую скорость — сможем продолжать и поставлять Украине такое же количество боеприпасов», — заявил он.

Проблемы, как отметил дипломат, заключались не только в передаче имеющихся запасов, но и в производственных мощностях.

«Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 млн снарядов в год — то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали», — резюмировал Боррель.

Напомним, Жозеп Боррель встретил утро в Киеве в укрытии из-за воздушной тривоги.