В «Укрэнерго» рассказали, вернутся ли зимой плановые отключения света

Украинцы этой зимой могут столкнуться с плановыми отключениями электроэнергии из-за технических проблем в энергосистеме. Сейчас энергосистема страны работает на пределе. Об этом заявил советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.

«Могу лишь сказать, что наша система работает сбалансировано. Да, где-то там на грани. Потому что в отличие от прошлых лет у нас нет в арсенале большого количества генерирующего оборудования в резерве», — пояснил он.

Бойко также подчеркнул, что для поддержания стабильности в энергосети Украина получает электроэнергию извне. Это произошло из-за отключения нескольких тепловых блоков из-за незначительных технических поломок, которые привели к кратковременному выходу из строя некоторых генерирующих установок.

«Тем не менее, они привели к краткосрочному выходу из строя этого генерирующего оборудования. И в качестве альтернативного средства сбалансирования „Укрэнерго“ получает аварийную помощь», — отметил он.

Бойко заверил, что после завершения ремонтных работ на генерирующих установках аварийная помощь будет прекращена, а в систему вернутся внутренние генерирующие единицы, что позволит уменьшить зависимость от внешних поставок.

«При температурах до −5 градусов включительно мы видим как с помощью внутреннего ресурса, привлекая какие-то объемы импорта, осуществлять сбалансирование работы энергосистемы без применения графиков отключения потребителей. При более низких температурах такая вероятность есть», — заявил он.

Вместе с тем Бойко отметил, что реальная картина будет зависеть от многих факторов. В частности, от реалистичного графика восстановления генерирующих единиц.

«Потому, что энергетики многое снова вернули к работе. На сегодня это около трети от поврежденного в этом году. Но в планах есть еще завершение работ по ряду объектов, которые должны вернуться в работу и соответственно увеличить надежность и гибкость системы именно на наиболее холодные месяцы», — подчеркнул он.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, в Украине вновь превентивно применялось экстренные отключения электроэнергии.