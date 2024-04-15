Макрон предложил прекратить войны в мире на время Олимпиады в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет работать над достижением прекращения огня во время предстоящих летних Олимпийских игр в Париже, что соответствует давней цели Игр — укреплению мира посредством спорта. Об этом сообщает BFMTV.

«Мы сделаем все возможное, чтобы добиться олимпийского перемирия», — сказал он.

Президент Франции отметил, что имеет в виду Ближний Восток, а также Украину и Судан.

«Президент Китая посетит Париж через несколько недель, я попрошу его помочь мне (заключить олимпийское перемирие)», — сказал Макрон.

Ожидается, что Си Цзиньпин посетит Париж в следующем месяце.

«Игры — это также время дипломатии и мира», — сказал Макрон.

Напомним, спецслужбы предупредили об угрозе терактов на церемонии открытия Олимпиады в Париже.