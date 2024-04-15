Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Бердянске гремели взрывы: оккупанты заявляют об атаке Storm Shadow

В Бердянске гремели взрывы: оккупанты заявляют об атаке Storm Shadow

Александр Панько
15.04.24 16:16
135
В Бердянске гремели взрывы: оккупанты заявляют об атаке Storm Shadow

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в понедельник, 15 апреля, раздались взрывы. Об этом сообщила глава Бердянской ГВА Виктория Галицина в Telegram.

«Жители сообщают о взрывах, которые слышал весь город. После прилета наблюдается дым в нагорной части Бердянска», — написала она.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационные власти города пишут, что «ВСУ атаковали Бердянск, и, по предварительным данным, ПВО сбила две ракеты Storm Shadow».

По данным местных Telegram-каналов, местные жители сообщают о двух попаданиях по территории завода Южгидромаш. Под постами пишут о якобы ракетной атаке с применением Storm Shadow и погибших.

Украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что, предварительно, ракетный удар нанесен по базе оккупантов на «Южногидромаше».

Напомним, в Бердянске подорвали одну из организаторов псевдовыборов.

Тэги: взрыв, Бердянск, Storm Shadow

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.04.24 16:47

Макрон предложил прекратить войны в мире на время Олимпиады в Париже

15.04.24 16:28

Ученые объяснили, почему люди такие нетерпеливые

15.04.24 16:03

Нейробиологи рассказали, почему полезно… моргать

15.04.24 15:56

Секретарь СНБО назвал условия для переворота против Путина

15.04.24 15:42

Стало известно, какими бактериями могут заражать людей кошки и собаки

15.04.24 15:35

Стало известно о пользе видеоигр во взрослом возрасте

15.04.24 15:15

Представитель Израиля в ООН призвал прислушаться к Зеленскому

15.04.24 14:51

Нидерланды выделили Украине дополнительные €4,4 млрд

15.04.24 14:48

Ученые установили, что снится птицам

15.04.24 14:43

Норвегия обещает новейшее оружие для украинских F-16

15.04.24 13:54

Зеленский назвал «очень сложной» ситуацию на фронте

15.04.24 10:30

Байден и Конгресс пришли к соглашению о помощи Украине

15.04.24 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 454 420 солдат

12.04.24 14:54

В ОП отреагировали на информацию о «мирном плане» Турции

12.04.24 13:19

Звезды Голливуда потребовали от Конгресса поддержать помощь Украине

12.04.24 12:29

У Белого дома нет плана Б по помощи Киеву, — СМИ

12.04.24 09:15

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 451 730 солдат

11.04.24 16:16

Турция предложила новый проект мирного договора для Украины и России

11.04.24 14:42

Байден может принять участие в Саммите мира в Швейцарии

12.04.24 11:11

Россиянин Дмитрий Пунин из Pin-UP.ua Украина арестован на Кипре, Игорь Зотько пытается отмыться, - СМИ

09.04.24 06:18

Найдена взаимосвязь между группой крови матери и красотой ее ребенка

09.04.24 02:20

Озвучен главный секрет крепкого брака

09.04.24 14:48

Помощь Украине от США в размере 61 млрд долларов будет одобрена уже в апреле, — Волкер

09.04.24 16:16

Поврежденный на Балтике корабль РФ хотела перебросить в Черное море, — ГУР

09.04.24 09:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 449 250 солдат

09.04.24 00:01

Обнаружены бактерии, которые снижают риск проблем с сердцем

10.04.24 01:20

Назван огромный плюс японской диеты

10.04.24 00:09

Стало известно о небывалой пользе… лопухов

10.04.24 15:55

Алкоголь может спровоцировать диабет: ученые назвали опасную дозу

Фото и Видео
Зеленский назвал «очень сложной» ситуацию на фронте
Зеленский назвал «очень сложной» ситуацию на фронте
Зеленский назвал «очень сложной» ситуацию на фронте
Зеленский назвал «очень сложной» ситуацию на фронте
В России начало заливать водой очередной город
В России начало заливать водой очередной город
У берегов Чили нашли неведомых существ
У берегов Чили нашли неведомых существ
Оккупанты разрушили самую мощную электростанцию в Киевской области
Оккупанты разрушили самую мощную электростанцию в Киевской области
Зеленский назвал последнюю ставку Путина в войне
Зеленский назвал последнюю ставку Путина в войне
Дроны атаковали учебный авиационный центр в России
Дроны атаковали учебный авиационный центр в России
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.