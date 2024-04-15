В Бердянске гремели взрывы: оккупанты заявляют об атаке Storm Shadow

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в понедельник, 15 апреля, раздались взрывы. Об этом сообщила глава Бердянской ГВА Виктория Галицина в Telegram.

«Жители сообщают о взрывах, которые слышал весь город. После прилета наблюдается дым в нагорной части Бердянска», — написала она.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационные власти города пишут, что «ВСУ атаковали Бердянск, и, по предварительным данным, ПВО сбила две ракеты Storm Shadow».

По данным местных Telegram-каналов, местные жители сообщают о двух попаданиях по территории завода Южгидромаш. Под постами пишут о якобы ракетной атаке с применением Storm Shadow и погибших.

Украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что, предварительно, ракетный удар нанесен по базе оккупантов на «Южногидромаше».

Напомним, в Бердянске подорвали одну из организаторов псевдовыборов.