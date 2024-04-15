Представитель Израиля в ООН призвал прислушаться к Зеленскому

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на экстренном заседании Совета Безопасности призвал страны прислушаться к словам президента Украины Владимира Зеленского об угрозе действий Ирана и России миру. Об этом стало известно в понедельник, 15 апреля, в ходе трансляции заседания ООН.

Во время своего выступления он сравнил современный исламский режим в Тегеране с Третьим рейхом, добавив, что аятолла Хамени ничем не отличается от Адольфа Гитлера.

«Третий рейх Гитлера видел себя воплощением простирающейся сквозь континенты тысячелетней империи, так же как и видение Хамени предполагает, что его радикальная шиитская гегемония распространится на весь регион и за его пределы», — отметил израильский дипломат.

Именно поэтому, по его словам, Иран вооружается межконтинентальными баллистическими ракетами.

«Иран и Израиль расположены на одном континенте. Следующими станете вы», — отметил израильский дипломат, обращаясь к другим странам ООН.

Он напомнил, что в последние годы иранские дроны убивали и продолжают убивать украинских гражданских.

«Президент Зеленский, осудивший вчера атаку Ирана, сказал, что иранские беспилотники являются инструментом террора или в небе над Ближним Востоком или Европой. И звук этих дронов должен стать тревожным звонком для свободного мира», — отметил глава израильской делегации.

Эрдан призвал Совбез ООН прислушаться к словам президента Украины и «проснуться» от этого тревожного звонка.

Представитель Израиля подчеркнул, что стратегия Ирана состоит в том, чтобы вооружать, финансировать и тренировать террористические группировки по всему миру для реализации своих планов мирового господства.

Дипломат добавил, что Иран остается мировым спонсором террора «номер один» и стремится к дестабилизации в регионе и мире.

Он призвал мировое сообщество осудить Иран и использовать все необходимые инструменты, чтобы заставить его «заплатить высокую цену за его ужасные преступления».

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля, который использовал «шахеды», а также баллистические и крылатые ракеты. Он заявил, что в Украине хорошо знают «весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны „шахед“ и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов».

По его мнению, нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Напомним, Макрон сделал резонансное заявление по поводу Ирана.