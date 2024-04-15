Нидерланды выделили Украине дополнительные €4,4 млрд

Власти Нидерландов выделили дополнительные финансовые ресурсы для нужд Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов.

«На военную и гуманитарную поддержку Украины в период 2024-2026 годов кабинет министров выделяет дополнительно 4,4 млрд евро», — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство Нидерландов выделило средства для укрепления собственной обороны. С этой целью Минобороны страны будет получать дополнительные 500 млн. евро с 2028 года на усиление ПВО и закупку боеприпасов.

Напомним, Байден и Конгресс пришли к соглашению о помощи Украине.