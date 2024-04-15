Ученые установили, что снится птицам

Эксперты из университета Буэнос-Айреса в Аргентине узнали о птицах кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что же им снится.

Так, ученые сумели воспроизвести примерное содержание сновидений птиц, проанализировать нейронную активность их мозга.

Оказалось, что возникающие в мозге спящей птицы наборы сигналов передаются в сирингеальные мышцы – голосовой аппарат животного.

Поясняется, что это дает возможность собрать данные о мышечной активности птицы с помощью электромиографии, а затем воссоздать на их основе пение из птичьего сна.

Для опыта специалисты взяли большую питангу – певчую птицу из семейства мухоловковых, распространенную в Южной Америке.

Они проанализировали нейронные сигналы и движения голосовых мышц спящей питанги, после чего синтезировали ее пение и услышали характерную трель, которую бодрствующая птица издает во время конфликтов за территорию.

Предполагается, что птице приснилась какая-то ссора с сородичами.

Ранее биологи узнали о птицах нечто любопытное.