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Новости > На Херсонщине массово исчезают российские военные, — АТЕШ

На Херсонщине массово исчезают российские военные, — АТЕШ

Агата Кловская
12.04.24 16:35
106
На Херсонщине массово исчезают российские военные, — АТЕШ

Во временно оккупированные районы Херсонской области прибывают российские военные, которые массово дезертируют. Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» в Telegram.

Отмечается, что российские захватчики отказываются выполнять боевые задачи и самовольно покидают места временной дислокации. Примечательно то, что некоторые из тех, кто официально проходил по бумагам в статусе самовольно оставленной части, позже оказывались на оккупированной территории Херсонской области.

Между тем агенты движения также констатируют прибытие большого количества личного состава оккупационной армии в Новоалексеевку.

«Эти военные размещаются в свободных заброшенных домах. Большинство из них имеют множественные татуировки на теле. Местное население считает, что это люди, которые ранее находились в местах лишения свободы», — отмечается в сообщении.

Агенты «АТЕШ» также сообщают, что подразделения Росгвардии получили указание отлавливать украинских партизан, которые передают информацию о местах базирования личного состава российских оккупационных войск. Также в населенном пункте отмечается исчезновение личного состава российских войск.

Напомним, в армии оккупантов процветает саботаж и дезертирство.

Тэги: военные, Херсонская область, дезертирство, война в Украине, АТЕШ

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