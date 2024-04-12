В ВС ВСУ рассказали, сколько систем Patriot нужно Украине для защиты от российских атак

Украина нуждается в передаче 25 систем противовоздушной обороны Patriot для того, чтобы защитить города от постоянных российских обстрелов. Об этом на брифинге заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

«Украине нужно 25 систем ПВО типа Patriot, которые могли бы обезопасить наши города от атак врага», — подчеркнул Евлаш.

По его словам, нашим защитникам не хватает и других средств ПВО, которые могли бы защитить небо.

Евлаш также уточнил, что бойцам ВСУ нужны переносные комплексы, которые применяют мобильные огневые группы.

Напомним, Боррель призвал ЕС поставить Украине еще больше систем Patriot.