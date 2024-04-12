В Минэнерго рассказали, возможны ли блекауты и к чему готовиться украинцам

Россия возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Война продолжается, и атаки не закончились. Соответственно, ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках и даже не сам факт атак, потому что они происходят каждый день и ночь, но с точки зрения влияния этих атак на систему», — сказал он.

По его словам, этот вопрос ему часто задавали до начала отопительного сезона в прошлом году.

«Меня тогда спрашивали, покупать ли генераторы, надо ли павербанки. И я всегда говорил, когда министр говорит: „Все покупаем генераторы“, то это немного пугает. Но на самом деле я хочу повториться: „Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависит, чтобы они вам не понадобились“. И как показывает уже зима, мы сделали все и они не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям», — добавил Галущенко.

Напомним, Путин цинично прокомментировал атаки на энергообъекты Украины.