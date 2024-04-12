В США возник острый дефицит лекарств

Дефицит лекарств возник в США. Об этом информирует Американское общество фармацевтов системы здравоохранения.

Там заявили об обеспокоенности рекордной нехваткой лекарств всех видов в стране и призывает политиков принять меры.

Информируется: «В течение первого квартала 2024-го года было установлено 323 активных случая дефицита».

Подчеркивается: «Это рекордный показатель, превзошедший предыдущий рекорд в 320 случаев дефицита в 2014-м году. На федеральном уровне предстоит проделать большую работу, чтобы устранить основные причины нехватки лекарств».

По словам специалистов, особую обеспокоенность вызывает нехватка стерильных инъекционных лекарств, в том числе препаратов для химиотерапии для лечения рака и лекарств для экстренной помощи, хранящихся в больничных процедурных кабинетах.

Кроме этого немаловажной проблемой для врачей и пациентов остается сохраняющаяся нехватка методов лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Сказано: «Наша организация уже сообщала летом 2023-го года о результатах своего исследования нехватки лекарств и призывала принять меры по устранению почти рекордного числа дефицита, однако с тех пор ситуация ухудшилась и дефицит усугубился».

Резюмируется, что ряд рекомендаций от организации сейчас рассматриваются политиками в Белом доме, конгрессе и министерстве здравоохранения США.

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