В ОП отреагировали на информацию о «мирном плане» Турции

Офис президента Владимира Зеленского отреагировал на новое предложение Турции о «мирном плане» для окончания войны в Украине, которое распространяют СМИ. Об этом говорится в сообщении советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, опубликованном на его Telegram-канале.

«Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных «мирных планов», предполагающих «не/проигрыш РФ», — заявил чиновник.

По его словам, для Украины существует только безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, основывающаяся на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращении к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций

«Все остальное — это только о желании... продолжить войну из-за замораживания, эскалации, сохранения российского агрессивного режима...», — отметил Подоляк.

Напомним, Турция предложила новый проект мирного договора для Украины и России.