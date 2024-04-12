Австралийцы разгадали секрет грустной музыки

Эксперты из университета Нового Южного Уэльса в Австралии разгадали секрет грустной музыки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, почему же немало людей любят слушать грустную музыку и наслаждаться эмоциями, которых человек обычно старается избежать.

В проведенном эксперименте приняли участие 50 человек, которых попросили выбрать любое музыкальное произведение, которое навевает грусть – от Людвига ван Бетховена до Тейлор Свифт.

После этого добровольцев попросили представить, могут ли они абстрагироваться от чувства печали при прослушивании выбранных композиций.

Указывается, что большинство людей заявили, что могут это сделать.

После этого у добровольцев спросили, изменилось ли их восприятие выбранной музыки без компонента грусти.

Выяснилось, что подавляющее большинство (82%) людей сказало о том, что отсутствие печали уменьшило удовольствие от прослушивания.

Ведущий автор исследования профессор Эмер Шуберт добавил, что людям нравится расстраивающая их музыка по ряду причин, в том числе это и возможность пережить сильные эмоции в безопасной и контролируемой обстановке.

Еще одна причина связана со сложным характером эмоции, передающей волнующие впечатления.

Резюмируется, что чувства, которые мы описываем как трогательные, имеют как отрицательные, так и положительные стороны.

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