Ученые узнали, как у людей появились уши и зубы

Международная группа экспертов из Китая, США и Австралии узнала, как у людей появились уши и зубы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, когда у млекопитающих впервые появились уши и зубы – данные характерные черты в ходе эволюции унаследовали и люди.

Во время своей работы палеонтологи изучили четыре окаменелости возрастом более 164 миллионов лет, относящихся к юрскому периоду.

Указывается на то, что три из них оказались останками шуотериид: маленьких существ размером с мышь.

Специалисты сопоставили зубы шуотериид с докодонтами – другой группой млекопитающих, которая рано ответвилась от других видов.

Сообщается, что шуотерииды находились ближе к докодонтам, чем считалось раньше.

Ученые при этом сравнили более древних животных с шуотериидами и выявили недостающее звено эволюции, показавшее переход от рептилий с одной костью в среднем ухе к млекопитающим, у которых три кости в среднем ухе.

Подчеркивается, что тайну развития среднего уха у млекопитающих деятели науки не могли разгадать со времен Чарльза Дарвина.

Резюмируется, что маленькие существа, сновавшие под ногами динозавров, оказались важной вехой для эволюции современных видов, включая людей.

Ранее ученые выяснили, почему исчезли древние майя.