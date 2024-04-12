Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 451 730 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 12 апреля.

Сообщается, что погибли уже 451 730 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 146 танков, 13 698 боевых бронированных машин, 11 486 артиллерийских систем, 1 042 РСЗО, 755 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 9 161 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 087 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 15 339 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 888 единиц специальной техники.

Ранее Рада приняла закон о мобилизации.