Турция предложила новый проект мирного договора для Украины и России

Турция продвигает новый проект договора, который должен заморозить войну между Россией и Украиной, узнала «Новая газета Европа». Остановить боевые действия предлагается в текущих границах, а в 2040 году — провести референдумы.
О турецком проекте мирного договора рассказал собеседник издания, ознакомившийся с документом. Материал был направлен и России, и Украине.
В его основу легли документы первых переговоров в Стамбуле 2022 года, часть формулировок была включена в новый текст.
Источник приводит несколько пунктов из проекта:
— взаимное обязательство США и России не применять ядерное оружие ни при каких условиях, а также возобновить Договор об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) с условием невозможности одностороннего выхода из него в будущем;
— запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства;
— «заморозка» войны по существующей линии фронта;
— обязательства провести референдумы в 2040 году. Под этим подразумевается общеукраинский референдум о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, аннексированных на момент «заморозки» войны;
— гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года;
— обмен пленными по формуле «всех на всех»;
— Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.
Стоит отметить, что издание считает вероятность принятия этого проекта невысокой.
Напомним, объявлена дата проведения Саммита мира в Швейцарии.