Турция предложила новый проект мирного договора для Украины и России

Турция продвигает новый проект договора, который должен заморозить войну между Россией и Украиной, узнала «Новая газета Европа». Остановить боевые действия предлагается в текущих границах, а в 2040 году — провести референдумы.

О турецком проекте мирного договора рассказал собеседник издания, ознакомившийся с документом. Материал был направлен и России, и Украине.

В его основу легли документы первых переговоров в Стамбуле 2022 года, часть формулировок была включена в новый текст.

Источник приводит несколько пунктов из проекта:

— взаимное обязательство США и России не применять ядерное оружие ни при каких условиях, а также возобновить Договор об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) с условием невозможности одностороннего выхода из него в будущем;

— запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства;

— «заморозка» войны по существующей линии фронта;

— обязательства провести референдумы в 2040 году. Под этим подразумевается общеукраинский референдум о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, аннексированных на момент «заморозки» войны;

— гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года;

— обмен пленными по формуле «всех на всех»;

— Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.

Стоит отметить, что издание считает вероятность принятия этого проекта невысокой.

Напомним, объявлена дата проведения Саммита мира в Швейцарии.