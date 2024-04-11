Зеленский прибыл с визитом в Литву на саммит Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья. Об этом он сообщил в Telegram четверг, 11 апреля.

По словам главы государства, запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения о безопасности.

«Главное сейчас — сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения неотложных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор», — отметил Зеленский.

Он напомнил, что «российское зло — это угроза не только для Украины, но и для каждого граничащего с Россией народа и всех, кто ценит международное право».

Инициатива трех морей, также известная как Инициатива Балтийского, Адриатического, Черного морей, или Триморье, — международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Евросоюза и Украину и Молдову, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей.

Напомним, СМИ узнали о возможном визите Зеленского в ЮАР.