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Новости > Алкоголь может спровоцировать диабет: ученые назвали опасную дозу

Алкоголь может спровоцировать диабет: ученые назвали опасную дозу

Агата Кловская
10.04.24 15:55
137
Алкоголь может спровоцировать диабет: ученые назвали опасную дозу

Эксперты из Техасского университета в США рассказали, что алкоголь может спровоцировать диабет. Появился данные их отчета.

В нем сказано о том, что злоупотребление спиртными напитками (это 15 или более напитков в неделю для мужчин и более восьми для женщин) негативно влияет на регуляцию уровня глюкозы в крови и повышает риск сахарного диабета у взрослых и пожилых людей.

Указывается на то, что у молодых людей до определенного времени обычно не наблюдается серьезных нарушений уровня глюкозы натощак и резистентности к инсулину при злоупотреблении спиртными напитками.

Но, как уточняется, по мере старения данная пагубная привычка способна ухудшить метаболическое здоровье.

Оказалось, что употребление более 15 алкогольных напитков в неделю для мужчин и восьми для женщин, повышает риск развития диабета второго типа в возрасте 50-64 лет.

Ученые поясняют, что такое количество алкоголя повышает концентрацию фосфатидилэтанола в крови до 20 нанограммам на миллилитр (нг/мл). Фосфатидилэтанол (PEth) является прямым биомаркером употребления алкоголя в объемах, опасных для здоровья.

Резюмируется, что повышенное содержание фосфатидилэтанола в организме может свидетельствовать о повышенном риске других заболеваний, таких как жировая болезнь печени.

Ранее были обнаружена связь между ставками на спорт и пьянством.

Тэги: ученые, алкоголь, здоровье, мир, диабет, наука

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