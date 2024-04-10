Киевлян предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В Киеве 11-12 апреля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

«Призываем киевлян и гостей столицы быть осторожными, отдыхая на природе, не разводить костры в неприспособленных для этого местах», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что горожане должны соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности, на поймах рек и приусадебных участках, не сжигать стерню, мусор и остатки растительности.

В КГГА напомнили, что за нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

«Обращаем внимание, что на период действия военного положения в Киеве продолжает действовать запрет на посещение лесов и въезд туда транспорта», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики обещают, что погода основательно порадует украинцев в ближайшие дни.