Поврежденный на Балтике корабль РФ хотела перебросить в Черное море, — ГУР

Российский ракетный корабль Серпухов, выведенный из строя на Балтике, рассматривался для перебрасывания в Черное море из-за потери части флота РФ. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Учитывая потери Черноморского флота, такие сценарии компенсации рассматриваются врагом. Но перебрасывание судов достаточно затруднено. Понятно, что Турция не пропускает военные корабли. Другие пути логистические существуют, но они сложные и длинные», — сказал он.

По словам представителя ГУР, то, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное технологическое оборудование выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время.

Напомним, в Балтийском море выведен из строя ракетный корабль «Серпухов».