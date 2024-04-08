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Новости > Отсидеться никому не удастся... Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

Отсидеться никому не удастся... Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

Александр Панько
08.04.24 16:51
184
Отсидеться никому не удастся... Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

В Сухопутных войсках призвали военнообязанных найти в себе мужество вступить в ряды ВСУ. Ведь сколько бы вооружения не передавали нам союзники, армии не хватает людей. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в Facebook.

«Сегодня те же люди говорят, что наша армия самая сильная и профессиональная в Европе, мире. В нашем распоряжении западное вооружение. Мы знаем и понимаем замыслы врага. Есть талантливые и опытные командировки. Два года назад мы обороняли Киев, а теперь поражаем военные цели в тысяче километров от линии столкновения собственными военными технологиями. Но сколько бы помощи мы не получили, сколько бы оружия у нас не было — нам не хватает людей!» — заявил Павлюк.

Генерал отметил, что «техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не улетит», поэтому подразделения должны обновляться.

«Российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация — это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав. Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: Россия отказывает нам в праве на существование. Враг понимает только язык силы», — подчеркнул Павлюк.

Он подчеркнул, что оккупантов нужно заставить убираться прочь с нашей земли, а если мы этого не сделаем, «никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще». О чем свидетельствует сама Россия и то, что она делает на временно оккупированных ею территориях.

«Чем больше украинцев найдут в себе мужество вступить в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни. Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону — судьба страны, судьба нашей нации. Россия никого не оставит в покое: ни спрятавшихся, ни предавших Украину», — добавил Павлюк.

Генерал напомнил, что после прохождения базовой общевойсковой подготовки воины попадают в воинские части. И не обязательно именно на боевые должности.

«ВСУ нужны разные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, ITишники, бухгалтеры, медики, инженеры. Вы можете проверить мои слова, открыв сайты по поиску работы — там есть все эти вакансии», — подытожил Павлюк.

Напомним, в Украине могут ввести обязательную базовую военную службу с 18 лет вместо срочной. Но о мобилизации с 18 лет речь не идет.

Тэги: мобилизация, ВСУ, новости Украины, Александр Павлюк, война в Украине

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