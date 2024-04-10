Стало известно о небывалой пользе… лопухов

Эксперты из Рижского университета имени Страдыня в Латвии поведали о небывалой пользе лопухов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что фенольные кислоты, кумарины и полисахариды в составе корня этого растения способны улучшить контроль над уровнем сахара в крови.

Во время своей работы специалисты оценили противодиабетический потенциал корней лопуха и одуванчика.

Сказано, что образцы были вымыты, измельчены и подвергнуты сублимационной сушке.

Ученые провели анализ биохимического состава частей растений и определили концентрацию фенольных кислот (инулина и танина), кумарина и полисахаридов в них.

Кроме этого, было оценено содержание в корнях одуванчика экстрактов этилового спирта и лиофилизатных экстрактов.

Поясняется, что данные соединения способны предотвращать окислительный стресс в организме (форма повреждения клеток), снижать воспаление и нормализовать уровень сахара в крови.

В итоге выяснилось, что корень лопуха продемонстрировал более высокие значения общего содержания фенолов, танинов и активности α-амилазы по сравнению с корнем одуванчика. В составе корня одуванчика содержание общего полисахарида, напротив, было выше.

Уверяется, что корень лопуха обладает более богатым химическим профилем, что свидетельствует о его значимом терапевтическом потенциале.

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